Путин связал обвинения России в поддержке допинга с предстоящими выборами

Президент России Владимир Путин связал обвинения России в поддержке спортсменами допинга с предстоящими в 2018 году выборами главы российского государства. По мнению президента, «все это делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку недовольства любителей спорта». Об этом он заявил, общаясь с рабочими Челябинского компрессорного завода, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что международные спортивные организации, в том числе Международный олимпийский комитет, очень зависимы, в частности, от спонсоров и рекламодателей. По его мнению, «контрольный пакет» влияния на эти организации имеют США, поскольку там располагаются основные компании, которые заказывают и платят за телевизионные права и основные спонсоры и рекламодатели.

«В ответ на наше мнимое вмешательство в их выборы [США] хотят создать проблемы при выборах президента России», — считает Путин.

Международный олимпийский комитет (МОК) за последние дни пожизненно дисквалифицировал шестерых российских лыжников по обвинению в употреблении допинга, их результаты на ОИ-2014 были аннулированы.

Дисквалификация российских лыжников связана с расследованием по делу о так называемом массовом употреблении допинга российскими спортсменами, которое началось после публикации доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA) в декабре 2016 года.

Тогда МОК начал заново проверять все пробы спортсменов из России, участвовавших в трех Олимпийских играх — в Ванкувере (2010 года), Лондоне (2012 год) и Сочи (2014 года). А в отношении 28 российских спортсменов, принявших участие в зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи, были заведены дисциплинарные дела.

Кроме того, антидопинговые агентства 28 стран в этом году призвали МОК отстранить российскую сборную от участия в следующих зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея). Агентства отмечали, что не против, если российские спортсмены выступят под нейтральным флагом после тщательного допинг-контроля.