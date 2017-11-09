СК возбудил еще три дела против нижнекамских полицейских

Следственный комитет России (СКР) возбудил еще три уголовных дела в отношении нижнекамских полицейских. Об этом «Новой газете» рассказали в правозащитной организации «Зона права».

«Прокуратура проанализировала жалобы граждан на полицию Нижнекамска за последние два года и потребовала возбудить три уголовных дела. Мы ожидаем, что количество уголовных дел будет расти», — заявили правозащитники.

Два дела возбуждены за недозволенные методы расследования (ч. 3 ст. 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий с применением насилия») и одно — за сокрытие преступления (ст. 285 УК РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями»).

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Ранее было возбуждено другое дело — также по ч. 3 ст. 286 УК РФ. Его возбудили после суицида 22-летнего Ильназа Пиркина, который он совершил после того, как подвергся, с его слов, пыткам в отделе полиции Нижнекамска (об этом он рассказал в видеоролике, который записал до происшествия).

В четверг пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) сообщила, что Главное управление собственной безопасности МВД России «приняло решение о назначении проверки. В Республику Татарстан направлена группа сотрудников главка».

«По результатам проверки будет дана правовая оценка действий сотрудников УМВД России по Нижнекамскому району Республики Татарстан и принято решение в рамках действующего законодательства», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

22-летний Ильназ Пиркин покончил с собой 19 октября. По версии следствия, 18–19 октября 2017 года трое полицейских в здании УМВД по Нижнекамску силой требовали от него признаться в совершении преступления (краже магнитолы), которого он не совершал.

7 октября стало известно, что Следственный комитет признал потерпевшими двух граждан после их избиения в УМВД по Нижнекамску. Избитых Николая Удирякова и его друга якобы вынуждали сознаться в доведении до самоубийства Ильназа Пиркина.