Минюст США: Russia Today должны зарегистрироваться в списке иноагентов до 13 ноября

Министерство юстиций США потребовало от телеканала Russia Today America зарегистрироваться в списке иностранных агентов до понедельника 13 ноября. Об этом представитель телеканала рассказал РИА Новостям.

«Если компания не подчинится, ее руководитель может быть арестован, равно как и все счета компании», — сказали в RT America.

Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян заявила, что дата, которую установили власти США, является «людоедским дедлайном». Заявление американского Минюста прокомментировали и в Совете Федерации.

«Возможно, нам придется внести некие изменения в законодательство, которые позволят нам в пределах правового пространства создать для американских СМИ, занимающихся пропагандой в России, те же условия работы, какие были созданы американскими властями для RT», — сказал сенатор Андрей Климов.

Минюст США уже требовал, чтобы RT зарегистрировались в списке иноагентов. Однако Russia Today отказалась это делать. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова дать на это «соответствующий ответ».

После чего «Радио Свободы» и его проекты (канал «Настоящее время» и сайт «Idel.Реалии») предупредили о возможном ограничении работы из-за того, что их «деятельность может быть квалифицирована как деятельность иностранного агента».

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Вопрос об ограничении американских СМИ в России не раз обсуждали представители власти. Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин назвал русские службы «Голоса Америки», «Радио Свобода» и телеканала CNN проводниками давления США на ситуацию в России.

Инициатором проверки стал первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он обратился к депутатам в ответ на законопроект сенатора Конгресса США Джин Шахин о проверке российской телекомпании Russia Today на соответствие американскому законодательству.

Напомним, 14 марта стало известно, что Джин Шахин подготовила законопроект, который дает Минюсту США дополнительные полномочия для начала расследования в отношении телеканала RT. Она попросила проверить, не нарушает ли российский телеканал американское законодательство об «иностранных агентах».

Поводом для проверки послужило расследование о возможном вмешательстве России в выборы прзидента США в 2016 году.

Максим Прошкин