Информацию о пропаже Ми-8 сообщили пранкеры

Прокуратура республики Коми заявила, что информацию об исчезновении и аварийной посадки была инициирована пранкерами. Об этом сообщает Интерфакс.

«В сообщении говорилось о вертолете, который принадлежит авиакомпании „Скол“. Но по сведениям диспетчерской службы, указанный борт находится в аэропорту Красноярска», — говорится в сообщении.

Источник агентства также утверждал, что пранкеры «вклинились в эфир диспетчеров» на специальных частотах и от лица экипажа вертолета Ми-8 сообщили о чрезвычайной ситуации.

По словам источника, правоохранительные органы разыскивают злоумышленников.

РИА Новости также сообщали, что вертолет приземлился в 10 километрах от населенного пункта Кедва, и экипаж сразу вышел на связь. По словам другого источника РИА Новостей, находившиеся на борту люди были на охоте.

Ранее Интерфакс со ссылкой на источник рассказал, что спасатели потеряли связь с вертолетом Ми-8, который собирался совершить аварийную посадку. На борту воздушного судна, принадлежащего авиакомпании находились 10 человек.

Максим Прошкин