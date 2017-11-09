Музейщики из Ассоциации Музеев памяти возложили цветы к «расстрельному дому» на Никольской

Полицейский проверяет документы у Алексея Нестеренко. Фото: Светлана Виданова, для «Новой»

Музейщики со всей страны (всего в ассоциации состоят 29 музеев памяти) собрались в московском Музее истории ГУЛАГа на семинаре «От Соловков до Колымы: память о ГУЛАГе в музейных собраниях России». К «расстрельному дому» участники семинара отправились как к одному из важнейших мест памяти в стране: в 1930–1950-е годы здесь работала Военная коллегия Верховного суда СССР, и в этом здании были вынесены и, как предполагает часть историков, приведены в исполнение смертные приговоры тысячам жертв Большого террора (с 1934 по 1955 год Верховная коллегия осудила 47 549 человек) включая Бабеля, Пильняка, Мейерхольда, Бухарина.

Год назад здание Военной коллегии было продано поставщику элитной парфюмерии, управляющему компанией Esterk Lux Parfum Владимиру Давиди, и теперь в нем идет строительство элитного торгового центра.

«Расстрельный дом» встретил музейщиков строительной сеткой, нарядом полиции, который на всякий случай проверили причины незаконного собрания людей с цветами, и одиночным пикетом Алексея Нестеренко.

Уже пять лет подряд, раз в неделю пенсионер Нестеренко выходит к «расстрельному дому», где приговорили к смерти его отца, на пикет с требованием превратить здание в музей и принять закона, запрещающий прославление Сталина и оправдание Большого террора.

— 13 сентября 1938 года Сталин подписал 3073 смертных приговора, — объяснил Нестеренко музейщикам. — Я думаю, если б не это, мой отец был бы жив. А он через неделю после этого был приговорен к смерти — в этом доме, прямо здесь.

— …А это что за здание? — стоя перед Соловецким камнем, спросил Иван Паникаров, историк, обошедший остатки всех колымских лагерей и прямо у себя в квартире в колымском поселке Ягодное открывший уникальный Музей памяти жертв репрессий «Память Колымы».

— Это здание ФСБ.

Паникаров на секунду застыл, глядя на дом.

— Никогда раньше не видел, — отрезал он, и спокойно пошел прочь.