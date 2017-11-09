В Ижевске эвакуировали школу, в которой находились жители обрушившегося дома

В Ижевске после звонка о бомбе эвакуировали школу, в которой разместили жителей обрушившегося дома по улице Удмуртской, передает Интерфакс.

По данным местного информагентства «Сусанин», жителей эвакуируют из школы №86 и переводят в школу №83.

Читайте также В Ижевске частично обрушился девятиэтажный жилой дом. Как минимум четыре человека погибли

В девятиэтажном доме № 261 по улице Удмуртской в Ижевске прогремел взрыв. В результате дом частично обрушился. Жителей оставшихся пяти подъездов эвакуировали в течение часа после взрыва. В Ижевске введен режис ЧС.

При обрушении погибли четыре человека. Среди жертв — ребенок и 60-летняя женщина. Пострадали при обрушении четыре человека.