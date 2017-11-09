«Новая газета» и «Комитет против пыток» получили премию имени Сахарова Норвежского Хельсинкского комитета

«Новая газета» и «Комитет против пыток» (КПП) получили премию имени Сахарова Норвежского Хельсинкского комитета «за выдающиеся усилия по пресечению пыток в России». Об этом сообщается на сайте организации.

Награждение пройдет 23 ноября в Осло. На церемонии будут присутсвовать заместитель председателя КПП Ольга Садовская и журналист «Новой газеты» Елена Милашина.

«Милашина и Садовская — молодые, компетентные женщины, которые решительно защищают права человека в России», — считает генеральный секретарь комитета Бьорн Энгесланд.

В сообщении уточняется, что «Новая газета» помогает раскрыть «вопиющие акты насилия и публикует новости в стране, где широко распространена государственная пропаганда» и притесняется независимая журналистика.

Организаторы премии особо отметили расследования «Новой газеты» о преследовании геев в Чечне и усилия КПП, в частности, его руководителя Игоря Каляпина, направленные на защиту жертв пыток по всей России.

Напомним, в апреле «Новая газета» опубликовала расследование о массовых задержаниях в Чечне, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Позже «Новая» рассказала о массовых казнях в Грозном в ночь на 26 января 2017 года и опубликовала список пропавших, которые могли стать жертвами внесудебных расправ.

«Новая» также рассказала историю Максима Лапунова — первого открыто назвавший свои имя и фамилию заявитель по делу о преследовании геев в Чечне. Лапуноваподал заявление в Следственный комитет о пытках в одной из так называемых «секретных тюрем» для геев на территории Чечни.

Общественное расследование по факту задержания Максима Лапунов в течение трех месяцев проводил «Комитет против пыток».