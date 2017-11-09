Касьянов предложил выдвинуть Собчак кандидатом в президенты от ПАРНАСа

Председатель ПАРНАС Михаил Касьянов обратился к членам федерального политсовета партии с предложением выдвинуть кандидатуру Ксении Собчак на президентских выборах. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источники в партии.

По словам собеседника телеканала, члены партии получили письмо с пометкой «конфиденциально».

«Несмотря на формулировку „давайте посоветуемся“, очевидно, что Касьянов настроен позитивно и готов это сделать, в письме он намекает, что все это будет обеспечено ресурсами и что региональные отделения ПАРНАС будут вовлечены в процесс сбора подписей», — рассказал он.

Идея понравилась не всем членам политсовета, поэтому в руководстве партии идет жесткое обсуждение.

«Главную проблему я вижу в восприятии нашими сторонниками Ксении Собчак как кремлевского проекта и в этой связи в негативном отношении к ПАРНАСу как к участнику такого проекта. Конечно, мы не должны тратить свои силы и репутацию на убеждение граждан в обратном. Это ее задача. Удастся ли Собчак решить эту задачу, пока не ясно», — говорится в письме Касьянова.

Выдвижение от непарламентской партии даст Собчак возможность собирать не 300 тысяч, а 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом на выборах.

Напомним, в середине октября Ксения Собчак объявила о планах выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году. Она заявила, что позиционирует себя как кандидат «против всех».