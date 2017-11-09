В Москве Месси и Зидан представили официальный мяч ЧМ-2018

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси и главный тренер «Реала» Зинедин Зидан представили в Москве официальный мяч чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.

Мяч, разработанный немецкой компанией Adidas, получил название Telstar 18.

В торжественной церемонии также приняли участие бывший полузащитник «Милана» и сборной Бразилии Кака, бывший форвард «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро, бывший полузащитник «Реала» и сборной Испании Хаби Алонсо.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Сочи, Ростове-на-Дону и Саранске.