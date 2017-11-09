Wikileaks узнала о маскировке вирусов ЦРУ под коды «Лаборатории Касперского»

ЦРУ США использовало созданный специалистами код для маскировки вредоносных программ ведомства таким образом, что источниками вирусов кажутся другие реально существующие организации и фирмы компании, в частности, «Лаборатория Касперского». Об этом сообщает портал Wikileaks.

По данным сайта, инструмент носит название Hive. Он позволяет относить работу нескольких вредоносных программ к разным доменам, которые арендуются ЦРУ на общедоступном сервере.

При этом домены не выглядят подозрительно. Информация, полученная через вредоносные программы ведомства, перенаправляется в базу данных ЦРУ. Оставшийся трафик остается на «маскировочном» сервере.

Wikileaks также запустила проект Vault 8, содержащий исходный код Hive и анализ его работы. Некоторые из программ уже фигурировали в пакете документов ЦРУ Vault 7.

Напомним, что власти США подозревают компанию Касперского и в организации кибершпионажа во время прошлогодних выборов президента.

В «Лаборатории Касперского» обвинения американцев отвергают, там считают, что компания стала жертвой чужой геополитической борьбы. В «Лаборатории» подчеркивали, что не имеют никаких ненадлежащих контактов с любыми правительствами, включая российское.