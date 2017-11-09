Симоньян заявила о намерении зарегистрировать RT в качестве иностранного агента в США

Телеканал RT «подчинится» требованию министерства юстиции США и зарегистрируется в качестве иноагента. Об этом «Первому каналу» сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Каким бы диким мы ни считали это требование и противоречащим всем правилам, принятым в демократической стране, каким бы мы ни считали это незаконным, мы вынуждены подчиниться», — рассказала она.

По ее словам, это сделает «обычную журналистскую работу невозможной», поэтому телеканал намерен обратиться в суд.

Симоньян назвала требование «дискриминационным», противоречащим «принципам демократии и свободы слова» и ставящим RT в неравные условия по сравнению с другими работающими в США иностранными телеканалами.

Ранее Министерство юстиций США потребовало от телеканала Russia Today America зарегистрироваться в списке иностранных агентов до 13 ноября. В противном случае ее руководитель может быть арестован, равно как и все счета компании.

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Минюст США уже требовал, чтобы RT зарегистрировались в списке иноагентов. Однако Russia Today отказалась это делать. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова дать на это «соответствующий ответ».

После чего «Радио Свободы» и его проекты (канал «Настоящее время» и сайт «Idel.Реалии») предупредили о возможном ограничении работы из-за того, что их «деятельность может быть квалифицирована как деятельность иностранного агента».