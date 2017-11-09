Активисты движения «Стоп ГОК» рассказали о полуночном звонке Путина. Аудио

Противники строительства Томинского горно-обогатительного комбината рассказали вечером 9 ноября «Новой газете», что получили звонок от человека, который представился президентом России Владимиром Путиным. В комментарии журналисту один из организаторов движения «Стоп ГОК» Василий Московец пояснил, что звонок поступил ему на телефон в полночь с 9 на 10 ноября по местному времени.

Аудиозапись разговора оказалась в распоряжении «Новой газеты».

В разговоре собеседник, которого Василию Московцу при подключении по спецкоммутатору представили как президента России Владимира Путина, сообщил, что «информирован» о проблеме строительства горно-обогатительного комбината под Челябинском.

— Вы прислали мне обращение, там 160 тысяч подписей, я его читал, — сообщает собеседник, голос которого действительно похож на голос президента России. — Я разделяю вашу озабоченность и думаю, что проекты подобного рода не должны решаться кулуарно и исключительно на административном уровне, поскольку это касается интересов многих людей, проживающих в этом районе. И так тяжелая ситуация в Челябинске с экологией, и мы знаем про эти выбросы. Вопрос очень серьезный и перед тем, как реализовывать проекты подобного рода нужно очень внимательно все изучить. Я знаю, вас, наверняка, беспокоит, что выдано некое разрешение на строительство двух предприятий, но действующее законодательство не позволяло федеральным органам в это вмешиваться. С 1 января 2018 года на проекты подобного рода — проекты нужно будет иметь государственную экологическую экспертизу всего проекта, а не отдельных предприятий. Поэтому без экологической экспертизы в целом проект не может быть реализован. Нужно провести открытые слушания с участием местных жителей. Абсолютно точно нельзя разрешать без всех предварительных глубоких изучений и открытых абсолютно понятным людям слушаний, аргументов. Я звоню, чтобы вы знали, что я в курсе.

По словам Василия Московца, вскоре после звонка ему перезвонили из приемной губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и пригласили 13 ноября делегацию движения «Стоп ГОК» в областную администрацию.

В пресс-службе президента «Новой газете» сообщили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть факт личного звонка Путина противникам строительства ГОК.

В пресс-службе администрации Челябинской области ночью «Новой газете» не смогли оперативно подтвердить, приглашали ли активистов на прием к губернатору.

Ранее «Новая газета» сообщала, что 9 ноября Владимир Путин находился с визитом в Челябинске. Жители Челябинска в знак протеста против строительства Томинского горно-обогатительного комбината провели серию из 28 одиночных пикетов на пути следования по городу президентского кортежа. Были задержаны 13 участников акции.

Конфликт вокруг строительства Томинского ГОКа. Коротко

