Москалькова: власти Чечни взяли под защиту родственников пропавших в республике людей

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что правоохранительные органы Чеченской Республики взяли под защиту родственников якобы пропавших жителей региона. Об этом сообщает ТАСС.

По информации омбудсмена, в адрес некоторых родственников поступают угрозы.

«Я сделала официальное заявление министру МВД Чеченской Республики, в администрацию республики о недопустимости такого давления на людей, и я получила информацию, что эти люди взяты под защиту со стороны правоохранительных органов», — сказала Москалькова.

Она также заявила, что не может проверить эту информацию, так как у нее нет обратной связи с гражданами, которые лично к ней не обращались.

«Я по-прежнему открыта для встреч, заявлений, общения и готова принять любые меры, которые мне предоставлены законом, чтобы защитить людей, если такие явления есть», — подчеркнула Москалькова.

Напомним, что «Новая газета» опубликовала расследование о массовых задержаниях в Чечне, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Затем «Новая» сообщила о том, что в январе 2017 года в Грозном могли быть убиты по меньшей мере 27 человек, задержанных в ходе рейдов после декабрьских нападений на полицейских.

После публикации «Новой газеты» омбудсмен Татьяна Москалькова посетила Чечню.

Она рассказала, что следственные органы Чечни возбудили 18 уголовных дел из-за исчезновений людей в республике.

Омбудсмен выяснила, что трое людей из списка «Новой газеты» живы, трое погибли в результате нападения на Грозный 18 декабря, а еще два человека умерли своей смертью.

«Новая» также рассказала историю Максима Лапунова — первого открыто назвавший свои имя и фамилию заявитель по делу о преследовании геев в Чечне. Лапунов подал заявление в Следственный комитет о пытках в одной из так называемых «секретных тюрем» для геев на территории Чечни.