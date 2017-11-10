Количество жертв при обрушении дома в Ижевске увеличилось до шести

В Ижевске нашли тело женщины, погибшей при обрушении жилого дома, передает ТАСС. Число жертв выросло до шести человек, среди них — двое детей.

По данным Интерфакса, тело женщины было найдено в подвале. Ведутся поиски еще двоих человек. Пострадали трое подростков.

Глава МЧС Владимир Пучков вылетел в Ижевск для координации работы по ликвидации последствий аварии. Он проверит работу пунктов временного размещения и обсудит дополнительные меры по оказанию помощи пострадавшим, оставшимся без жилья.

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Взрыв в девятиэтажке на улице Удмуртской в Ижевске прогремел накануне в 16:40 (15:40 мск). По предварительным данным, взорвался бытовой газ. В результате обрушился один из подъездов дома (с 1-го по 9-й этаж).

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).