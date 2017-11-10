Минобрнауки предложило создать реестр недобросовестных родителей

Минобрнауки разработало законопроект, согласно которому в России будет создан реестр недобросовестных родителей. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Поправки коснутся закона «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей». Министерство предлагает стандартизировать информацию о детях, оставшихся без опеки, людях, желающих взять их в свои семьи, а также «недобросовестных родителях, усыновителях, опекунах, попечителях», создав единую «коммуникационную среду».

Реестр будет включать персональные данные недобросовестных опекунов. Решения об изъятии детей или лишении родительских прав будут направлять в органы опеки суды. Как отмечает ведомство, люди, лишенные прав на воспитание ребенка, не имеют права на усыновление, но информации о них часто нет в соответствующих базах.

«Предлагаемые законопроектом изменения обеспечат исключение передачи детей на воспитание в семьи недобросовестных родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, что отвечает интересам детей», — сказано в пояснительной записке.

Из документа следует, что разработать такой законопроект поручил президент России в феврале 2017 года. Один из пунктов этого поручения касался создания федерального реестра недобросовестных родителей и опекунов.