Lucasfilm анонсировала запуск новой трилогии «Звездных войн»

Кинокомпания ​Lucasfilm, входящая в состав Disney, анонсировала запуск новой трилогии киносаги «Звездные войны», сказано в заявлении компании.

Работать над трилогией будет Райан Крейг Джонсон, режиссер «Эпизода VIII: Последние джедаи». Даты появления новых фильмов пока не установлены.

«В работе над новой трилогией, которая отделена от эпизодов, повествующих Скайуокере, Джонсон представит новых персонажей из того уголка Галактики, о котором раньше не повествовали «Звездные войны», — сказано в заявлении компании.

«Эпизод VIII: Последние джедаи» выйдет в России 14 декабря. Премьера девятого эпизода перенесена на семь месяцев (фильм выйдет 20 декабря 2019 года) после смены режиссера. Новым постановщиком картины станет Джей Джей Абрамс, он работал над седьмой частью «Звездные войны: Пробуждение силы».

Права на франшизу ее создатель Джордж Лукас передал компании Disney в 2012 году.