«Коммерсант»: на время ЧМ-2018 студентов выселят из общежитий

Министерство образования и науки рекомендовало университетам в крупных городах страны выселить студентов из общежитий перед началом чемпионата мира по футболу, передает «Коммерсант».

Места студентов, по данным издания, должны занять сотрудники Росгвардии и полиции. Такие рекомендации получили вузы в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре и Саранске. Российский студенческий союз (РСС) обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву, указав на нарушения и незаконность принудительного выселения студентов из общежитий.

Глава РСС Василий Михайлов рассказал, что студенты также обеспокоены возможными изменениями сроков сессии и условий прохождения практики из-за ситуации с общежитиями.

В Нижнем Новгороде сотрудников Росгвардии и других ведомств будут заселять в общежития Нижегородской государственной медицинской академии (НижГМА), Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) и Нижегородского государственного технического университета (НГТУ). Представитель НижГМА объяснил, что расписание студентов уплотнили за счет суббот и что сессия там будет завершена досрочно. А в НГТУ решили отдать под нужды ЧМ четыре общежития из шести. По словам ректора вуза Сергея Дмитриева, студенты отнеслись к этому с пониманием.

В Самарском государственном университете путей сообщения изменили график учебы, у студентов не будет необходимости находиться в общежитиях во время чемпионата мира. Так, для студентов очного отделения занятия закончатся 1 мая, а сессия начнется в августе.

Оргкомитет «Россия-2018» заявил, что «меры по реализации безопасности» разрабатывают соответствующие ведомства, они и определяют число сотрудников и условиях их размещения. Сам оргкомитет не мог отправлять такие рекомендации, рассказал собеседник «Коммерсанта».

В Минобрнауки подтвердили, что рекомендовали вузам скорректировать учебные графики в период ЧМ.