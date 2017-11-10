Белый дом: встреча Трампа и Путина на саммите АТЭС не состоится

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС не состоится, передает The Washington Post со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В администрации Трампа объяснили, что официальной встречи не будет из-за проблем с графиком. Однако пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не исключила, что главы государств могут провести менее формальную встречу в кулуарах саммита.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что встреча продолжает согласовываться, но ясности по ее проведению пока нет.

Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков объявил, что встреча Путина и Трампа пройдет 10 ноября на полях саммита Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). По его словам, лидеры государств должны были обсудить ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове, а также двусторонние отношения, которые «находятся в провале, в кризисном положении».

Напомним, о возможной встрече первым заявил Дональд Трамп. Предыдущая встреча главы России и США состоялась в июле на саммите G20 в Германии. Переговоры продолжались 2 часа 20 минут.