Росприроднадзор исключил гибель нерп на Байкале из-за загрязнения воды

Пробы воды в южной части акватории Байкала, где была зафиксирована массовая гибель нерп, не выявили загрязняющих веществ, передает ТАСС.

«К нам поступило заключение экспертизы. В нем сказано, что концентрация загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышает значений предельно допустимых норм для водоемов хозяйственного, питьевого и рыбохозяйственного назначения», — рассказали в Росприроднадзоре.

Напомним, с 29 октября на побережье Байкала нашли более 140 погибших нерп. Причины гибели животных пока неизвестны. Ранее вероятной причиной гибели нерпы назвали голод. Специалисты выясняют, что заставило животных отказаться от пищи.

Среди предварительных причин смерти также называли результат естественного отбора. По подсчетам ученых, сейчас популяция байкальской нерпы насчитывает примерно 130 тысяч особей, в то время как ее оптимальная величина — 50-60 тысяч животных, считают специалисты.