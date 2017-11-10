В Ижевске опознали четверых погибших при обрушении дома

Опознаны четверо из погибших в результате обрушения дома в Ижевске, сообщает Интерфакс.

«Опознание идет. Сейчас опознаны четверо погибших: девочка, две женщины и мужчина. Также ждем родственников еще двух погибших — мужчины и подростка», — уточнили в бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Удмуртии.

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Как рассказала замминистра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева, среди опознанных — 69-летняя женщина, которая умерла в больнице, женщина, тело которой было найдено в пятницу утром, восьмилетняя девочка и ее дедушка.

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил в республике траур 11-12 ноября.

Напомним, взрыв в девятиэтажке на улице Удмуртской в Ижевске прогремел накануне в 16:40 (15:40 мск). По предварительным данным, взорвался бытовой газ. В результате обрушился один из подъездов дома (с 1-го по 9-й этаж). Погибли шесть человек, среди них — двое детей.

Под завалами могут оставаться люди.