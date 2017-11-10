Умер писатель-сатирик Михаил Задорнов

Фото: Евгений Биятов \ РИА Новости

На 70-ом году жизни умер писатель и юморист Михаил Задорнов, передает РБК.

Информацию о смерти Задорнова изданию подтвердили в пресс-службе телеканала «РЕН-ТВ», в эфире которого выходила его передача, а также его коллега Роман Карцев.

«Да, действительно, Михаил Николаевич скончался. Больше ничего не могу сказать, информация неожиданная», — прокомментировала информацию агентству «Москва» телеведущая Регина Дубовицкая.

В октябре прошлого года Михаил Задорнов сообщил, что ему диагностировали рак. Тогда же он отменил несколько концертов, чтобы пройти курс химиотерапии.

Михаил Задорнов родился в 1948 году в Юрмале, в 1974 году окончил Московский авиационный институт по специальности инженер-механик. С 1982 года выступал на телевидении как сатирик. Задорнов также написал более десяти книг.