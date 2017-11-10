КС признал законным требование согласовывать встречи депутатов с избирателями в форме митинга

Конституционный суд признал соответствующим Конституции требование согласования встреч депутатов с избирателями в форме митинга, передает ТАСС.

Отмечается, что для проведения встреч в форме собрания согласование не требуется. КС также допустил проведение незапланированных публичных встреч с депутатами по инициативе граждан, но подчеркнул, что они должны прекращаться, если возникнет опасность для граждан.

В середине октября Минюст в отзыве на поправки в закон о митингах заявил, что встречи депутатов с избирателями не должны регулироваться законодательством о митингах. Этот отзыв министерство направило в КС.

Напомним, в июне вступил в силу закон, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам. Теперь они могут проходить либо в специально отведенных местах и во дворах домов, либо в форме митинга, шествия, демонстрации или собрания. За несоблюдение правил предусмотрен штраф.