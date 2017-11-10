ФСБ возбудила уголовное дело в отношении участников «Артподготовки»

ФСБ возбудила уголовное дело дело по статье 205 УК России (террористический акт) в отношении шестерых участников «Артподготовки», передает РБК со ссылкой на источники в ГУ МВД по Москве и департаменте по борьбе с экстремизмом МВД.

Данные фигурантов уголовного дела не раскрываются.

«В ФСБ возбудили уголовное дело по материалам, подготовленным департаментом по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Москве. Двое мужчин были арестованы. В отношении еще двоих мужчин и женщины мера пресечения не избиралась», — цитирует собеседника издание.

Источник в московском МВД рассказал РБК, что пятеро мужчин и одна женщина, которые были участниками «Артподготовки», хотели поджечь декорации на Манежной площади в Москве. Для этого они приготовили пластиковые бутылки с бензином.

А позднее, по данным правоохранителей, они планировали вывести из строя линии электропередач. «Для этой цели было подготовлено альпинистское оборудование и электропилы», — рассказал собеседник издания.

Напомним, 3 ноября ФСБ сообщила о пресечении деятельности участников «Артподготовки». Активистов движения задержали в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и в Саратове. У них изъяли 15 бутылок с зажигательной смесью и оружие.

В воскресенье, 5 ноября, прошли акции сторонников националиста Вячеслава Мальцева. По всей России задержали 448 человек. В Москве, по заявлению полиции, задержали 302 человека. Сам Мальцев полгода назад покинул Россию.