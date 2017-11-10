Россия может ввести ограничения против CNN, «Радио Свобода» и «Голоса Америки»

Россия собирается ввести ограничительные меры в отношении четырех американских СМИ в ответ на требования Минюста США зарегистрировать в качестве иноагента телеканал Russia Today. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, сообщает РИА Новости.

«Есть три-четыре кандидата, я думаю, на введение ограничительных мер, в том числе ограничение доступа к ним в пакетах операторов кабельного телевидения, — это CNN, «Голос Америки» и «Радио Свобода», — сказал Пушков.

По его словам, созданный «Радио Свобода» телеканал «Настоящее время» планирует получить доступ к российской аудитории через интернет.

«Это даже не СМИ, а орган пропаганды со стопроцентным финансированием из бюджета США, и этот доступ необходимо запретить», — сказал сенатор.

Как рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, ограничения могут быть введены уже на следующей неделе.

«У нас на следующей неделе три пленарных заседания, вполне вероятно, что мы успеем принять закон в трех чтениях уже до конца недели», — отметил Володин.

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Ранее стало известно, что Госдума собирается принять закон о СМИ-иностранных агентах.

«Будут приняты зеркальные меры, которые будут накладывать те же ограничения, которые сегодня пытаются наложить на российские СМИ американцы исходя из закона 1938 года об иностранных агентах», –сказал вице-спикер палаты Петр Толстой.

Толстой добавил, что США не предъявляет никаких доказательств и аргументов, а решение принимается на основании употребления термина «российская пропаганда».

Накануне главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о намерении зарегистрировать телеканал в качестве иностранного агента после требования Минюста США до 13 ноября. В противном случае ее руководитель может быть арестован, равно как и все счета компании.

Минюст США уже требовал, чтобы RT зарегистрировались в списке иноагентов. Однако Russia Today отказалась это делать. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова дать на это «соответствующий ответ».

Затем Минюст России пригрозил ограничить работу «Радио Свободы» и его проекты (канал «Настоящее время» и сайт «Idel.Реалии») из-за того, что их «деятельность может быть квалифицирована как деятельность иностранного агента».