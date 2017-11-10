Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области встретиться с противниками строительства Томинского ГОКа

В понедельник, 13 ноября, губернатор Челябинской области Борис Дубровской встретится с представителями движения «Стоп ГОК», выступающими против строительства Томинского горно-обогатительного комбината на расстоянии 14 километров от Челябинска. В пресс-службе сообщили, что поручение поступило от президента России Владимира Путина.

— Мы подтверждаем наличие поручения Президента РФ Владимира Владимировича Путина губернатору Челябинской области Борису Дубровскому провести встречу с представителем общественности, оспаривающим планы по строительству в Сосновском муниципальном районе Томинского горно-обогатительного комбината, — заявил начальник управления пресс-службы и информации Правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин.

9 ноября «Новая газета» рассказала о ночном звонке, поступившем координатору движения «Стоп ГОК» Василию Московцу якобы от президента России. Голосом, похожим на голос Владимира Путина, собеседник сообщил Московцу, что «проинформирован» о количестве недовольных строительством, рассказал о планируемом изменении процедуры получения экологической экспертизы при строительстве такого рода объектов, а также о необходимости провести открытые слушания с участием местных жителей. В конце разговора «Путин» попросил активистов отстаивать свою позицию, не нарушая закона.



