Transparency попросила проверить Марину Сечину и Игоря Шувалова на наличие офшоров

Российское отделение организации Transparency International обратилось в различные надзорные органы с просьбой проверить вице-премьера Игоря Шувалова и бывшую супругу главы «Роснефти» Игоря Сечина на наличие офшоров. Об этом говорится на сайте общественной организации.

Представители Transparency отправили запросы по поводу Шувалова в Генпрокуратуру России и Совет при президенте по противодействию коррупции.

Проверить экс-супругу главы «Роснефти» Марину Сечину также попросили Генпрокуратуру России, ведомство по борьбе с отмыванием денег на Каймановых островах и соответствующие ведомства на Мальте и в Австрии.

Кроме того, общественная организация обратилась в партию «Единая Россия», чтобы там проверили деятельность депутата Алексея Езубова на предмет ее соответствия уставу партии. Езубов также является фигурантом «райского архива».

Напомним, международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который объединяет около сотни журналистов по всему миру (в проекте также участвует «Новая газета») опубликовал серию новых расследований на основе документов бермудской юридической компании Appleby, одной из крупнейших в мире фирм, предоставляющих услуги по созданию офшоров. Документы Appleby были переданы около года назад немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

В материалах упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber. «Новая газета» сообщала о зарегистрированной на Каймановых островах компании S Holdings Ltd., единственным бенефициаром которой была Марина Сечина, бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина. Во вторник, 7 ноября, она заявила, что информация об офшоре «это бред».

Спустя пару дней после публикации, 7 ноября, в Кремле заявили, что видели публикации СМИ об офшорных архивах, получивших название «Райское досье», но с деталями не ознакомились.

Максим Прошкин