Минобороны сообщило о взятии последнего оплота ИГИЛ в Сирии

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что сирийские войска при поддержке ВКС России взяли город Бу-Кемаль — последний оплот группировки «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в России) в Сирии, передает ТАСС.

По словам Шойгу, сейчас идет работа по разминированию провинции Дейр-эз-Зора.

«Сегодня приступили к разминированию и зачистке Бу-Кемаля — это последний крупный оплот и центр, где была сосредоточена достаточно большая группировка террористов. Часть из них уничтожена, часть из них переправилась через Евфрат и движется в северном направлении. Надеюсь, там их встретят достойно», — сказал Шойгу.

Об освобождении города министру обороны доложил командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин по видеоконференцсвязи во время военной коллегии России и Белоруссии.

Ранее СМИ сообщали, что сирийская армия взяла под полный контроль город Абу-камаль в провинции Дейр-эз-Зор.

Напомним, что в середине октября от террористов была полностью освобождена бывшая сирийская столица ИГ Ракка. Церемония, посвященная освобождению города, прошла на спортивном стадионе, который боевики использовали как тюрьму.