В Улан-Удэ из-за аварии без воды остались 100 тысяч человек
Около 100 тысяч человек остались без воды в Улан-Удэ в результате аварии на канализационном коллекторе, заявил зампред правительства Бурятии по безопасности Петр Мордовский.
В правительстве уточняют, что воды нет в 475 многоквартирных домах, 810 неблагоустроенных и 45 объектах социальной сферы, в том числе в 14 детских сада. По словам Мордовского, авария «такого масштаба» произошла впервые.
Местные СМИ сообщают, что у 25 тысяч горожан отключилось теплоснабжение, не работают четыре централизованных тепловых пункта (ЦТП). В городе введен режим ЧС.
На сайте МЧС говорится, что для реагирования на пожары приведена резервная техника. «В настоящее время идут земляные работы по устройству котлована», — добавили спасатели.
Напомним, по данным за 2017 год, в Улан-Удэ проживает около 431 тысячи человек. Согласно прогнозу погоды, температура воздуха в городе вечером может опуститься до -8 градусов по Цельсию.
Максим Прошкин