На полигоне в Забайкалье в результате взрыва погибли офицер и контрактник

На полигоне Цугол в Забайкалье произошел самопроизвольный подрыв боеприпасов, в результате которого погибли офицер и контрактник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

По информации военного ведомства, на полигоне также пострадали пять человек. Пострадавших доставили в больницу, угрозы их жизни нет. На место происшествия вылетела комиссия Восточного военного округа.

В начале сентября на полигоне в Ленинградской области также произошел подобный инцидент. Тогда погиб один военнослужащий, пять человек пострадали.

При проведении плановых стрельб из танка один из снарядов отрикошетил и взорвался в непосредственной близости от укрытия. В укрытии, куда попал снаряд, находились шестеро военнослужащих. Пострадавших доставили в больницу.

О гибели военнослужащего на учениях в Псковской области сообщалось 11 августа. Контрактник из ВДВ получил огнестрельное ранение. Причиной трагедии стало нарушение требований безопасности при обращении с оружием.

В конце сентября на полигоне в Амурской области военнослужащий расстрелял офицера и двух солдат, двое военнослужащих получили ранения.

Стрелявший украл автомат с несколькими рожками патронов и скрылся с территории полигона.

Максим Прошкин