В Госдуме решили приравнять иностранные соцсети к иноагентам

В Госдуме намерены ввести ограничения в отношении иностранных соцсетей в рамках закона об иностранных агентах. Об этом заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Обсуждение закона происходит на фоне требований Минюста США зарегистрировать в качестве иноагента телеканал Russia Today. Ранее сообщалось, что закон может быть дополнен рядом иностранных СМИ.

«Мы не только проработаем предложения, но и комиссия, которая будет создана, проработает дальнейшие, более широкие механизмы, которые могут включать и социальные сети», — сказал он.

По мнению вице-спикера Госдумы Петра Толстого, Россия должна принять аналогичные меры на законодательном уровне в ответ на ограничения США против Russia Today.

«Помимо формального участия в капитале — то есть в уставном капитале, или функционировании СМИ на территории РФ есть еще такая вещь, как обмен контентом. В этом плане в США наложены ограничения на деятельность в соцсетях СМИ происхождением из России», — считает Толстой.

При этом Толстой уверен, что «зеркальные меры» должны коснуться всех иностранных средств массовых информации.

«Закон должен носить общий характер, мы не можем выделять какую-то одну страну», — сказал он.

Ранее стало известно, что Россия может ввести ограничения против CNN, «Радио Свобода» и «Голоса Америки».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ограничения могут быть введены уже на следующей неделе.

Накануне главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о намерении зарегистрировать телеканал в качестве иностранного агента после требования Минюста США сделать это до 13 ноября. В противном случае ее руководитель может быть арестован вместе со всеми счетами компании.