Суд решил депортировать задержанного при попытке поджечь памятник Ельцину активиста «Другой России»

Активист незарегистрированной партии «Другая Россия» Игорь Щука, подозреваемый в попытке поджечь памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге, будет выдворен из России на родину в Белоруссию по решению мирового судьи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Верх-Исетского районного суда.

9 ноября Щуке было назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей и административного выдворения из России за нарушение режима пребывания на территории страны (часть 1.1 статьи 18.8 КоАП).

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, Щука незаконно жил в России с июля 2015 года.

«Мужчина помещен в центр содержания иностранных граждан, куда из территориального ОВД в ближайшее время будет направлено письмо о том, что он находится под следствием по статье „вандализм“. Планируется, что до суда он пробудет в этом учреждении», — сообщил Горелых.

Напомним, что 7 ноября Щуку задержали возле памятника Ельцину. В интернете стали появляться изображения горящего памятника, однако вскоре выяснилось, что огонь был пририсован к изображению в фотошопе.

В отношении Щуки было возбуждено дело по статье о вандализме (часть 2 статьи 214 УК).

Суд отказался отправлять его под арест, отпустив под подписку о невыезде. Затем на активиста составили протокол о нарушении условий пребывания в России.

В 2009 году суд приговорил Щуку к 10 месяцам лишения свободы за участие в деятельности экстремистской организации и оскорбление представителя власти. Правоохранительные органы завели уголовное дело после обнаружения листовок с оскорбительными высказываниями в адрес Дмитрия Медведева и Владимира Путина. «Мемориал» признал Щуку политзаключенным.