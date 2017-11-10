Родственники Захарченко заявили, что найденные у них миллиарды им подкинули

Мать и сестра полковника Дмитрия Захарченко, которого обвиняют в коррупции, утверждают, что 120 млн долларов, обнаруженные следователями при обысках, им подкинули. Об этом на заседании в Никулинском суде Москвы заявил прокурор Сергей Бочкарев, сообщает Интерфакс.

Однако Бочкарев не уточнил, кому и когда мать и сестра Захарченко рассказали о подкинутых деньгах.

«Генеральная прокуратура утверждает, что Захарченко привлекал мать и сестру в получение непредусмотренных законном доходов. Дома в квартире у сестры были изъяты завещания и доверенности, связанные с рассматриваемым имуществом, которые Захарченко, его мать и сестра выдавали друг другу», — добавил Бочкарев.

По его словам, за один рабочий день Захарченко мог «извлечь доход» в более чем 23 миллиона рублей, что превышает весь легальный доход полковника за 15 лет — 12 миллионов рублей.

Захарченко обвиняют в получении взятки в размере семи миллионов рублей, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Позднее Захарченко заподозрили в получении еще двух взяток. В его отношении возбудили еще одно уголовное дело, которое было объединено с основным.

В ноябре следователи заявили, что нашли все многомиллиардное состояние бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД.

У Захарченко и членов его семьи были обнаружили более 374 млн рублей, более 140 млн долларов, более 2 млн евро, 13 квартир и 14 машино-мест, четыре дорогостоящие иномарки, а также один золотой слиток весом полкилограмма.

Обвиняемый хранил деньги как в рабочем кабинете и в машине, так и в двух квартирах. Так, в одной из квартир на Ломоносовском проспекте обнаружили более 124 млн долларов, почти 1,5 млн евро и 342 млн рублей, а в другой квартире на Мичуринском проспекте — почти 19,5 млн рублей 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов.

Максим Прошкин