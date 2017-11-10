В Кремле подтвердили звонок Путина противникам строительства Томинского ГОК в Челябинске

Президент России Владимир Путин действительно лично звонил активистам движения «Стоп ГОК», выступающим против строительства Томинского горно-обогатительного комбината в Челябинске. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

«Из самолета он позвонил одному из представителей движения "Стоп ГОК" и женщине, которая представляет обманутых дольщиков. Президент справился о претензиях граждан, причинах их озабоченности», — рассказал Песков, добавив, что «о части аспектов этих проблем люди не знали».

«Речь идет о дефиците общения», — считает пресс-секретарь президента.

После разговора с активистами Путин пообщался с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и попросил его взять под свой контроль эти вопросы. Тот, в свою очередь, принял решение встретиться с гражданами ещё раз, объяснили в Кремле.

9 ноября «Новая газета» рассказала о ночном звонке, поступившем координатору движения «Стоп ГОК» Василию Московцу от президента России. Собеседник сообщил Московцу, что «проинформирован» о количестве недовольных строительством, рассказал о планируемом изменении процедуры получения экологической экспертизы при строительстве такого рода объектов, а также о необходимости провести открытые слушания с участием местных жителей. В конце разговора Путин попросил активистов отстаивать свою позицию, не нарушая закона.

Накануне Владимир Путин находился с визитом в Челябинске. Жители города в знак протеста против строительства Томинского горно-обогатительного комбината провели серию из 28 одиночных пикетов на пути следования по городу президентского кортежа. Были задержаны 13 участников акции.