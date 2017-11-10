В Пермском крае школьник пожаловался на учительницу, ударившую его учебником по основам нравственности

Прокуратура и министерство образования Пермского края проведут проверку после сообщений краевого омбудсмена об унижении пятиклассника учителем сельской школы. Об этом сообщается на сайте регионального уполномоченного по правам человека.

Родственник пятиклассника из Суксунского района обратился к обмудсмену Павлу Микову.

«По его информации, учительница в октябре текущего года применила „способ обучения“, запрещенный в школе. А именно: ударила мальчика по голове учебником „По основам духовно-нравственных культур“. Ребенку стало очень обидно за причиненное унижение перед всем классом», — говорится в сообщении.

Миков обратился с ходатайством о проверке данного факта.

«В какой отрезок времени нравственность и культура разошлись с преподавателем, теперь будет выяснять Министерство образования и науки Пермского края и Суксунская районная прокуратура», — уточняется в сообщении.