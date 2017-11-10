Около Госдумы задержали объявивших голодовку зоозащитников

Полиция задержала возле здания Госдумы трех зоозащитников, которые объявили бессрочную голодовку в поддержку законопроекта об ответственном обращении с животными. Об этом «Новой газете» рассказал один из задержанных Юрий Корецких.

«Полицейский объявили, что мы проводим несанкционированное публичное мероприятие и попросили уйти. Мы ответили, что ничего не нарушаем, и нас задержали», — рассказал зоозащитник. Он также добавил, что всех задержанных доставили в ОВД «Тверское».

По словам Корецких, за 10 минут до задержания к объявившим голодовку вышел руководитель комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов, которому активисты заявили, что не прекратят голодать, пока их требования не будут выполнены.

Напомним, законопроект об ответственном обращении с животными внесли в Госдуму осенью 2010 года. Законопроект прошел первое чтение в марте 2011 года и до второго чтения так и не дошел.

Одна из самых острых тем законопроекта — запрет испытательно-тренировочных станций, на которых происходит притравка собак, чтобы обучить их охоте на зверя.

«Ведомости» писали, что из-за давления, в частности, охотничьего сообщества, работа над законопроектом практически остановилась до 2016 года. Возобновилась она только, после того как о его необходимости заявил президент России Владимир Путин.

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СМИ также обратили внимание, что отредактированный ко второму чтению текст законопроекта «Об ответственном обращении с животными» предполагает полный запрет контактных зоопарков.