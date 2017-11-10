В Госдуме объяснили инициативу включить соцсети в закон об иноагентах

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой разъяснил предложение главы фракции «Единой России» Сергея Неверова включить соцсети в закон об иноагентах. По словам Толстого, речь идет об аккаунтах иностранных СМИ, а не соцсетях в целом. Об этом сообщает «Дождь».

Толстой уточнил, что зарубежные СМИ при размещении своих материалов в соцсетях должны будут делать пометку о том, что они являются иностранными агентами.

«Соцсети Неверов имел в виду как средство доставки. Мы с вами можем смотреть сюжет CNN по телевизору, можем смотреть на их сайте, а можем через соцсети. Вот в этом смысле ограничения касаются контента, а не канала распространения. Соцсети никаким образом обижать не собираются, и нас эта тема не волнует в данном случае», — сказал Толстой.

Он добавил, что ответственность за неразмещение пометки об иноагенте будет лежать не на соцсети, а на СМИ.

Ранее сообщалось, что в Госдуме намерены ввести ограничения в отношении иностранных соцсетей в рамках закона об иностранных агентах. Также планируется ввести ограничения в отношении иностранных СМИ, в частности, CNN, «Радио Свобода» и «Голоса Америки».

Обсуждение закона происходит на фоне требований Минюста США зарегистрировать в качестве иноагента телеканал Russia Today. Ранее сообщалось, что закон может быть дополнен рядом иностранных СМИ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что закон будет принят до 17 ноября.

Поводом для принятия закона стало требование Минюста США к телеканалу RT зарегистрироваться в качестве иноагента до 13 ноября. В противном случае, глава телеканала может быть арестован, а счета компании — заморожены.