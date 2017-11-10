Противники обязательного изучения татарского языка в школах обратились к Путину и Чайке

Председатель Общества русской культуры Татарстана Михаил Щеглов и председатель Комитета по защите прав русскоязычных родителей и учащихся республики Эдуард Носов «с чувством глубокого негодования» обратились к президенту России Владимиру Путину и генеральному прокурору Юрию Чайке. Они выразили недовольство позицией местного руководства, настаивающего на обязательном изучении в школах татарского языка, пусть и в меньших, чем прежде, объемах.

На прошедшей в минувшую среду сессии Госсовета Татарстана президент республики Рустам Минниханов заявил, что по вопросу преподавания языков состоялись переговоры с администрацией президента России, а также велись согласования с Министерством образования и науки РФ. При этом достигнуто компромиссное соглашение о сокращении преподавания татарского языка до 2-х часов в неделю.

«Владимир Владимирович, с кем из Ваших чиновников "договаривается" региональная власть Республики Татарстан, чтобы выполнять Ваши поручения в ином понимании, чем они предельно конкретно даны?» – задают вопрос президенту Щеглов и Носов. Авторы письма считают, что в республике наблюдается «откровенный саботаж» поручений президента Путина.

Напомним, Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре и Рособрнадзору проверить соблюдение прав россиян на добровольное изучение родного языка народов и республик в составе РФ, а в дальнейшем Кремль устами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова уточнил, что вопрос изучения татарского языка в Татарстане относится к компетенции властей республики.

В публикации «Другой разговор» «Новая газета» подчеркивала, что языковый конфликт в Татарстане сложнее, чем кажется. Не следовало бы возлагать его решение исключительно на чиновников, однако специально собравшаяся сессия Госсовета республики уклонилась от явно неизбежной дискуссии. Депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы отложить вопрос, и теперь, как видно из письма представителей русской и русскоязычной общественности, он поднимается с новой остротой. В письме содержится просьба к президенту России и ее генеральному прокурору «вмешаться в ситуацию».