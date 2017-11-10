В московском офисе «Партии националистов» прошли обыски

Сотрудники правоохранительных органов провели в обыск в офисе незарегистрированной «Партии националистов» в Москве. Об этом сообщил сопредседатель партии Иван Белецкий.

«В офисе был произведен обыск, все перевёрнуто, часть потолков разобрано, похищен жесткий диск компьютера, принтер А3 и зачем-то Wifi роутер», — рассказали в партии.

По мнению Белецкого, обыск связан с уголовным делом, которое устанавливает связь между «Партией националистов» и запрещённой в России организацией «Этнополитическое объединение «Русские».

4 ноября полиция провела обыски в три квартиры семьи Белецкого. Тогда сотрудники правоохранительных органов забрали в полицию его жену с грудным ребенком.

3 ноября Роскомнадзор по заявлению прокуратуры заблокировал группы Партии националистов в социальной сети «Вконтакте» в преддверии Русского марша.