Во Франции сообщили о радиоактивном облаке из России

В Институте ядерной и радиационной безопасности Франции заявили о радиоактивном облаке над Европой, которое могло появиться из-за аварии на ядерном объекте в России или Казахстане.

По мнению специалистов, авария могла произойти в последнюю неделю сентября в районе между Волгой и Уралом, к югу от Уральских гор, однако точное место установить невозможно.

В институте заявляют, что информацию о наличии радиоактивных веществ подтверждается данными из других европейских стран. При этом с 6 октября содержание опасных веществ снижалось, и на данный момент их в воздухе нет.

В свою очередь, Reuters приводит слова директора IRSN Жан-Марка Пере, в которых идет речь о том, что российским властям не известно о каких-либо авариях. В Казахстане также опровергают утечки на объектах с ядерной инфраструктуры.

О том, что в районе Урала могла произойти авария, сообщала газета «Коммерсант». Получившая политическое убежище во Франции правозащитница из ЗАТО Озерск Надежда Кутепова рассказала, что 24-25 сентября на одном из предприятий ПО «Маяк» проходили «горячие испытания» новых контейнеров с отработавшим ядерным топливом.

Спустя несколько дней, 29 сентября, в Германии, Австрии и Италии зафиксировали повышенный радиационный фон изотопа рутений-106, образующегося при испытании ядерного оружия, ядерных техногенных авариях.

После чего замгубернатора Челябинской области Олег Климов 20 октября заявил, что источник радиоактивного изотопа рутения находится не в Челябинской области и никак не связан с «Маяком».

Он также добавил, что 25 сентября зафиксировали незначительную концентрацию опасного вещества. «Было установлено, что показатель в 20 тысяч раз ниже максимально разрешенной годовой дозы, он не представлял какой-либо опасности для здоровья и жизни людей», — сказал Климов.

В октябре высказалась и госкорпорация «Росатом», она отвергла причастность к радиационному загрязнению в Европе. А также основываясь на данных «Росгидромета» рассказала, что в России рутений-106 «не обнаружен, кроме единственного пункта измерения в Санкт-Петербурге», где дозы были очень несущественными.

Максим Прошкин