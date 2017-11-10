В Ижевске задержали сына владелицы взорвавшейся квартиры

В Ижевске сотрудники правоохранительных органов задержали сына хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв газа. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Полицейскими задержан Александр Копытов, проживавший вместе с матерью в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения», — сказала Петренко.

По ее словам, задержание было проведено по поручению следователя Главного следственного управления СК России в рамках уголовного дела по факту обрушения подъезда жилого дома в городе Ижевске, расследуемого по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее стало известно, что были опознаны четверо погибших в результате обрушения дома.

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Напомним, что обрушение жилого дома в Ижевске произошло 9 ноября в 16:40 (15:40 мск). По предварительным данным, взорвался бытовой газ. В результате обрушился один из подъездов дома (с 1-го по 9-й этаж).

Погибли шесть человек, среди них — двое детей. Также сообщалось о пяти пострадавших, один из которых остается в больнице.