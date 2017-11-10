Владимир Путин и Дональд Трамп пожали руки на саммите АТЭС во Вьетнаме

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поприветствовали друг друга на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, лидеры двух стран пожали друг другу руки. Об этом сообщает NBC News.

Встреча произошла во время церемонии фотографирования. Трамп подошел к Путину, руководители двух стран в течение нескольких секунд пожимали друг другу руки и улыбались. После мероприятия лидеры отправились на прием.

WATCH: Pres. Trump & Pres. Putin greet each other during "class photo" for world leaders at APEC summit in Vietnam. https://t.co/dHCniDw0ni — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) November 10, 2017

О планах встречи Путина и Трампа не раз писали СМИ. Помощник российского президента Юрий Ушаков объявил, что встреча Путина и Трампа пройдет 10 ноября на полях саммита Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). Пресс-секретарь главы российского государства также говорил, что детали встречи прорабатываются.

Однако в пресс-службе Белого дома заявили, что встречи все-таки не будет из-за разных графиков. При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не исключила, что главы государств могут провести менее формальную встречу в кулуарах саммита.

О том, что главы двух государств могут встретиться рассказал сам Трамп. «Это очень важная поездка. У нас может быть встреча с Путиным <…> это очень важно. Они могут помочь нам с Северной Кореей, Сирией. Нам нужно поговорить об Украине», – объяснял лидер США.

Ранее главы России и США провели встречу в июле на саммите G20 в Германии. Это была первая встреча Путина и Трампа. Она продолжалась 2 часа 20 минут. Лидер США назвал переговоры «потрясающими», а Путин сказал, что «телевизионный Трамп» очень отличается от реального человека.

The New York Times писала, что беседа что беседа была напряженной, они спорили, а Путин «громко требовал доказательств от президента», подтверждающих влияние Москвы на американские выборы 2016 года, в которых Трамп одержал победу. В Кремле эту информацию опровергли.

Максим Прошкин