Ростехнадзор назвал причину аварии на руднике «Мир»

Ротсехнадзор выяснил, что причиной аварии а руднике «Мир», в результате которой погибли девять человек, стали нарушения при планировании подземных конструкций. Об этом сообщает РИА Новости.

«Добыча на руднике “Мир” проводилась в аномально сложных горно-геологических условиях, опыта проектирования и эксплуатации подобных объектов ранее не было. Проектанты не смогли учесть все эти сложности. Поэтому в самих проектах наши эксперты нашли ошибки», — говорится в сообщении.

По словам представителя ведомства, в 2011 году из строя вышли два насоса, откачивавшие воду из карьера. В результате в течение шести месяцев был превышен максимальный уровень воды в карьере, примерно в 10 раз. Произошло размытие породы, это и стало причиной аварии в 2017 году.

Еще одной причиной эксперты Росетхнадзора назвали нарушение правил безопасности. Ведомство также бессрочно остановило работу рудника, и определило 16 ответственных за аварию лиц. Материальный ущерб специалисты оценили в 10 млрд рублей.

Напомним, авария на алмазном руднике в городе Мирный в Якутии произошла 4 августа. Причиной аварии стал прорыв воды. На момент ЧП в шахте находились 151 человек, 142 из них были подняты на поверхность в тот же день. Еще один шахтер вышел на связь со спасателями на следующий день. Восемь человек, которых так и не удалось найти, погибли, еще один шахтер умер в больнице.

В результате руководству алмазодобывающей компании «Алроса» на 30% сократили вознаграждения за третий квартал 2017 года из-за аварии на руднике. Ростехнадзор организовал проверки на рудниках «Удачный», «Айхал», «Интернациональный», «Мир», а так же на базисном складе ВМ Удачнинского ГОКа.

В итоге было приостановлено действие разрешения на ведение работ с взрывчатыми материалами на подземном руднике «Интернациональный», а также выявлены несколько системных нарушений.

Максим Прошкин