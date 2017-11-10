В Москве решили регулярно проводить ночные рейды в поисках детей без сопровождающих

Полиция Москвы будет регулярно проводить рейды по пресечению фактов нахождения несовершеннолетних без сопровождения законных представителей в ночное время. Об этом сообщается на сайте департамента региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы.

«Было принято решение на постоянной основе продолжить проводить рейды по выявлению и пресечению фактов нахождения несовершеннолетних в ночное время на улицах города и в общественных местах без сопровождения законных представителей», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в текущем году было выявлено порядка 9 тысяч подобных фактов, из которых по более чем 6,3 тысячи составлены протоколы об административных нарушениях как в отношении самих подростков, так и в отношении родителей.

В департаменте отмечают, что количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в Москве сократилось на 30%. Также на 18,4% сократилось число преступлений, которые совершили в отношении детей и подростков.

Согласно кодексу административных правонарушений, до достижения 18 лет людям запрещается находиться без сопровождения законных представителей в общественных местах с 23:00 до 06:00.