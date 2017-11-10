СК обвинил жильца обрушившегося дома в Ижевске в убийстве. Мотив — личная неприязнь

В Ижевске возбудили уголовное дело об убийстве в отношении Александра Копытова — сына хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв газа. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Дело завели по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). По версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого.

«В связи с тем, что у следствия имеются сомнения в психическом здоровье Копытова, в ближайшее время ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Копытова вызвали на допрос. Изначально следователи возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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Напомним, что обрушение жилого дома в Ижевске произошло 9 ноября. Предварительно причиной аварии следствие считает взрыв газа.

В результате взрыва обрушился один из подъездов дома (с 1-го по 9-й этаж).

Погибли шесть человек, среди них — двое детей. Также сообщалось о пяти пострадавших, один из которых остается в больнице.