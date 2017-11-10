В Ставрополье два раза осудили сторонника Навального за акцию 7 октября

Суд оштрафовал координатора ставропольского штаба оппозиционного политика Алексея Навального на 150 тысяч рублей за участие в акции 7 октября. Об этом говорится на странице в сообществе штаба в «ВКонаткте».

Координатора штаба Ивана Танского признали виновным по статье за повторное нарушение правил проведения массового мероприятия (часть 8 статье 20.2 КоАП). До этого суд также назначил активисту двое суток ареста по этой же статье за призывы к участию в акции.

«Почему одного и того же человека судят дважды по одному и тому же событию? Ведь еще в прошлом месяце у координатора было целых три заседания из-за акции 7 октября. Он даже отбыл небольшой административный арест», — отреагировали на решение суда в штабе.

Напомним, на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые проходили в 80 российских городах, задержали около 300 человек.

В Ставропольском крае обошлось без задержаний. Перед началом акции полицейские задержали координатора местного штаба, но отпустили после составления протокола. Однако после акции на четырех человек составили административные протоколы.

Максим Прошкин