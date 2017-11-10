На юге Франции задержали въехавшего в группу людей водителя

Водителя автомобиля, который врезался в группу людей перед лицеем Сент-Экзюпери в городе Бланьяк на юге Франции, задержала полиция. Об этом сообщил телеканал BFM.

Как уточняет телеканал, водитель заявил, что совершил наезд намеренно.

По данным издания Le Républicain lorrain, задержанный имеет психическое расстройство.

Инцидент произошел около 16.00 по местному времени.

В результате наезда пострадали студенты из Китая – мужчина и две женщины. Состояние одной из них оценивается как тяжелое. Все пострадавшие госпитализированы в больницу в Тулузе.