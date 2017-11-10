ФСИН начала проверку после отъезда из России фигуранта «болотного дела» Бученкова

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) проводит служебную проверку в отношении фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, передает Интерфакс со ссылкой на ведомство.

ФСИН даст оценку действиям сотрудников, которые должны были контролировать Бученкова. По мнению службы, он намерено скрылся от уголовно-исполнительной инспекции и нарушил правила содержания под домашним арестом.

У Бученкова был действующий загранпаспорт, так как у ФСИН нет полномочий забрать этот документ, отметили в службе.

Накануне стало известно, что Дмитрий Бученков покинул Россию. В разговоре с «Новой газетой» он рассказал, что находится в одной из европейских стран. Бученков не стал раскрывать детали своего отъезда.

Он не пришел на судебное заседание, назначенное на 9 ноября. Тогда же представители ФСИН заявили, что с понедельника не могут найти Бученкова.

Напомним, Дмитрия Бученкова обвиняют в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года и нападении на полицейских. С марта 2017 года он находится под домашним арестом. Он не признает свою вину. Бученков настаивает, что в этот день он был в гостях у родителей в Нижнем Новгороде и приехал в Москву только поздно вечером.