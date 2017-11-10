«Медиазона»: против Мальцева возбудили дело об организации террористического сообщества

В отношении лидера движения «Артподготовка» (признано экстремистским и запрещено в России) Вячеслава Мальцева ФСБ возбудила уголовное дело по части 1 статьи 205.4 УК России (организация террористического сообщества), сообщает «Медиазона» со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.

Уголовные дела возбуждены и против пятерых соратников Мальцева — Александра Свищева, Юрия Корного, Андрея Кептю, Андрея Толкачева и Надежду Петрову. Их подозревают в участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК России). Толкачева также подозревают в подготовке теракта группой лиц (часть 1 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК).

По информации ФСБ, Мальцев поручил Петровой и Свищеву планировать теракты, а остальным трем подозреваемым и другим неустановленным лицам — исполнять их. Якобы 11 октября Толкачев передал Корному и Кепте бензин, которым они собирались поджечь декорации на Манежной площади в Москве.

А Свищев, отмечает «Медиазона», по указанию Петровой, должен был 5 ноября с помощью альпинистского оборудования и электрических пил вывести из строя опоры ЛЭП в Московской области.

«Одновременно с этим, планировалось с использованием ИТКС "Интернет" выдвинуть неправовые требования от имени "Артподготовки" к органам государственной власти Российской Федерации о досрочном сложении ими своих полномочий», — цитирует ФСБ издание.

Ранее в пятницу о возбуждении уголовного дела в отношении шестерых участников «Артподготовки» сообщило РБК. Однако источники издания не нызывали имен фигурантов дела.

В воскресенье, 5 ноября, прошли акции сторонников националиста Вячеслава Мальцева. По всей России задержали 448 человек. В Москве, по заявлению полиции, задержали 302 человека.

До акций в некоторых городах России были задержаны соратники Мальцева. Активистов движения задержали в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и в Саратове. У них изъяли 15 бутылок с зажигательной смесью и оружие. Сам Мальцев полгода назад покинул Россию.