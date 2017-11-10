WADA получило базу данных допинг-тестов Московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило базу данных допинг-тестов Московской антидопинговой лаборатории с результатами спортсменов в период с января 2012 года по август 2015 года, сообщается на сайте агентства.

Глава WADA Крейг Риди рассказал, что новые данные усилят требования агентства к российским властям признать расследование Ричарда Макларена. «После чего мы все можем двигаться вперед в восстановлении общественного доверия и уверенности в российском спорте», — заключил Риди.

По данным New York Times, доступ к базе WADA предоставил информатор. Власти России не хотели открывать WADA эти данные.

Ранее Следственный комитет заявил, что Всемирное антидопинговое агентство не нашло подтверждения версии о существовании в России государственной допинговой программы. Следователи допросили более 700 спортсменов, тренеров, медицинских работников сборных команд России, сотрудников Всероссийских спортивных федераций, Центра спортивной подготовки сборных команд России, РУСАДА и Антидопингового центра.

В свою очередь, WADA назвало заявления СК неверными.

Напомним, расследование о массовом употреблении допинга российскими спортсменами началось после публикации доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена в декабре 2016 года.

Годом ранее New York Times опубликовала интервью экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который подробно описал схему сокрытия массового применения допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи.