Саакашвили заявил о задержании его сына в киевском аэропорту

В киевском аэропорту «Борисполь» задержали 11-летнего сына бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили и сопровождающего его сотрудника грузинской службы государственной охраны.

«Сотрудник службы сопровождающий моего сына, который летит ко мне, находится в официальной командировке. У них все документы в порядке, но два часа их держат в отдельной комнате без объяснения причин», — написал Саакашвили в фейсбуке.

По его словам, охранника «скрутили шесть пограничников». «Говорят, что МВД его (сына Саакашвили — ред.) по месту назначения доставит, как будто это бандероль какая-то. Это нарушение всех законов», — добавил Саакашвили.

Миграционная служба Украины разрешила Михаилу Саакашвили остаться в стране до декабря. Ранее его лишили гражданства, он подал заявление о предоставлении политического убежища, однако власти Украины отказались предоставить ему статус беженца.

В июле в сопровождении своих сторонников Саакашвили прорвался на территорию Украины в районе пропускного пункта «Шегини». Тогда его признали виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовали на 3400 гривен (7500 рублей).